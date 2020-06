Nikola Bilyk: Österreichs größte Handball-Hoffnung

"Ich werde mich irgendwann in Ruhe hinsetzen, nachdenken und mit allen Beteiligten eine Entscheidung treffen – auch mit den Fivers. Das bin ich dem Verein schuldig." Noch ist in Margareten etwas zu erledigen: die Meisterschaft. Und zwar Seite an Seite mit Vater Sergej. Am ehemaligen ukrainischen Teamgoalie ist im Fivers-Tor auch mit 44 Jahren nicht leicht vorbeizukommen. "Heuer ist vielleicht die letzte Chance, gemeinsam Meister zu werden", sagt der Sohn.

Gemeinsam gilt es vorher das WM-Achtelfinale zu erreichen, erstmals in der Verbandsgeschichte. Mit einem Sieg gegen Tunesien wäre ein gewaltiger Schritt getan. Was Nikola Bilyk über sein Geburtsland weiß? "Noch nicht viel. Videostudium haben wir erst noch."