Corona-Lockerungen für den Sport: "Wir hätten mehr gewollt"

"Vereinstraining muss ehebaldigst möglich sein"

Niessl wiederum will "in 14-tägigen Schritten immer wieder einen Schritt nach vorne machen". Gedanklich ist die aktuelle Lockerung quasi ein Schritt zurück. "Unser Plan hätte vorgesehen, im März den Sport voll und ganz hochzufahren und damit in absehbarer Zeit mit den Meisterschaften beginnen zu können", sagte der ehemalige Landeshauptmann des Burgenlandes. Von der Fortsetzung der diversen Ligen wollte Kogler weniger reden: "Momentan müssen wir eher die sich ausbreitenden Virusvarianten eindämmen. Dann werden die Gesundheitsbehörden, nehme ich an, regional differenziert vorgehen, und davon wird es abhängen, was noch in den Kalender reingeht und was nicht."