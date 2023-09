Niederlage vor Rekordkulisse: Vikings verpassen das Finale

Die erste Heimniederlage in der European League of Football kam f├╝r die Vienna Vikings zu einem ├Ąu├čerst ung├╝nstigen Zeitpunkt. Die Wiener mussten sich im Halbfinale Stuttgart Surge mit 33:40 geschlagen geben, verloren erstmals nach 14 Siegen wieder ein Spiel und k├Ânnen ihren Titel nicht mehr verteidigen. Da half auch die Rekordkulisse von 10.108 Zuschauern in der Generali Arena nichts.

Die Vikings brauchten lange, um in die Partie zu finden, liefen lange einem R├╝ckstand hinterher. Im letzten Viertel gingen sie aber erstmals in F├╝hrung. Die Stuttgarter schlugen aber zur├╝ck, zwangen die Vikings mit nur noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr zu einem Touchdown. Der sollte jedoch nicht gelingen, weil Quarterback Chris Helbig den Ball verlor.

Das ELF-Finale steigt am kommenden Sonntag in Duisburg. Stuttgart trifft auf den Sieger der Partie Rhein Fire gegen Frankfurt Galaxy.