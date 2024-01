Niederlage im letzten EM-Test: Österreich unterlag Island 30:37

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat im letzten Test vor der anstehenden EM-Endrunde in Deutschland eine Niederlage kassiert. Beim 30:37 (16:16) gegen Island am Montagabend in Linz stimmte die Leistung der Truppe von Ales Pajovic lange, erst in der letzten Viertelstunde schoss der EM-Sechste von 2022 den am Ende deutlichen Vorsprung heraus. Für Österreich geht es bei der EM am Freitag los, wenn zum Auftakt das Spiel gegen Rumänien ansteht.

"Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wir haben gegen Island gespielt, die können in den Top fünf der Welt sein. Am Ende war aber die Kraft raus, das ist ein Problem in unserer (Kader)Breite", sagte Pajovic im ORF-Interview kurz nach dem Schlusspfiff. Der Slowene zeigte sich für den Endrunden-Auftakt zuversichtlich: "Wenn wir so ins Spiel gegen Rumänien gehen, kriegen wir die zwei Punkte. Das ist das Ziel."

