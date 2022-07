Niederländischer Sieg beim Tour-de-France-Spektakel in Dänemark

Der Kreis ist geschlossen

Knapp zwei Jahre ist es nun her, dass der 29-Jährige bei der Auftaktetappe der Polen-Rundfahrt Fabio Jakobsen beim Zielsprint in die Bande gedrängt hatte, sein Landsmann musste damals mit schwersten Verletzungen ins künstliche Koma versetzt werden. Beinahe alle Knochen im Gesicht waren gebrochen, die Zähne waren verloren und erst im April 2021 konnte der 25-Jährige von Deceuninck-Quick Step wieder in den Rennbetrieb zurückkehren.

Groenewegen hatte wieder und wieder um Entschuldigung geben, doch das Geschehene ließ ihn nicht los. Am Samstag hatte Jakobsen nun die zweite Tour-Etappe gewonnen, am Sonntag war Groenewegen an der Reihe. Und der Kreis hat sich endlich geschlossen.

Am Montag übersiedelt der Tross nach Frankreich, am Dienstag geht es über 171,5 Kilometer von Dünkirchen nach Calais weiter.