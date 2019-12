NFL Woche 13: Super-Bowl-Champion kassiert zweite Niederlage

Nach der Niederlage gegen die Baltimore Ravens am neunten Spieltag müssen sich Tom Brady und seine New England Patriots auch am Thanksgiving-Wochenende mit einer Niederlage gegen die Houston Texans abfinden.

In der ersten Halbzeit des Spiels konnten die Texans rund um Quarterback Deshaun Watson schalten und walten wie sie wollten. Zum einen war die Patriots-Defensive zu harmlos und zum anderen war auch die bisher stark spielende Defensive des amtierenden Super-Bowl-Champions nicht auf der Höhe.