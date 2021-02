Tampa feierte Super-Bowl-Triumph mit wilder Bootsparade

Während sein Lieblingspassempfänger Rob Gronkowski bei der Parade oben ohne auf einem Boot tanzte, zeigte sich Brady mit seiner Tochter Vivian. Der Star-Quarterback hatte am Sonntag zum siebten Mal in seiner Karriere das NFL-Finale gewonnen - zum ersten Mal mit den Buccaneers, denen er sich vor einem Jahr angeschlossen hatte. Brady ist der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL. Der 43-Jährige hat mehr Super-Bowl-Titel gewonnen als jede Mannschaft der Liga.