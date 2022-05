NFL-Skandalprofi Antonio Brown: "Man kann nicht für ewig spielen"

Der Football-Skandalprofi Antonio Brown wird in der kommenden Saison wohl nicht mehr in der NFL auflaufen. Der ehemalige Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers gab das in einem TV-Interview während seines Auftritts bei der "Fan Controlled Football"-Liga am Samstag (Ortszeit) bekannt. "Ich lebe das Spiel, aber man kann nicht für ewig spielen", sagte Brown.

Auf Nachfrage, ob er in der kommenden Saison aktiv sein werde, erklärte Brown, dass man nicht darauf warten solle, dass er spielen werde. Brown war im Jänner von den Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady entlassen worden, nachdem der 33-Jährige in einem Spiel sein Trikot ausgezogen und das Spielfeld unbeherrscht verlassen hatte. Brown hatte damals erklärt, dass er nicht verletzt spielen wollte. Die Bucs widersprachen den Schilderungen Browns.