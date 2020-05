Seahawks holen RGIII von Wolke Sieben

In den Partien davor hatte sich indes stets die Heimmannschaft durchgesetzt. Bereits am Samstag ließen sowohl die Texans den Bengals beim 19:13, als auch die Packers bei ihrem 24:10-Erfolg den Vikings keine Chance.

Am Sonntag dann waren die Baltimore Ravens für die von Andrew Luck geführten Indianapolis Colts eine Nummer zu groß. Im wohl letzten Heimspiel von Linebacker-Legende Ray Lewis - der mittlerweile 37-jährige Lewis verbrachte seine gesamte Profi-Karriere in Baltiomore und führte die Ravens auch zu ihrem einzigen Super-Bowl-Triumph 2001 - konnte Luck keinen einzigen Touchdown verbuchen und hatte letztlich deutlich mit 9:24 das Nachsehen. Ray Lewis und Co. bekommen es damit in der kommenden Woche mit einem alten bekannten zu tun - die Ravens reisen nach Denver, wo sie auf Peyton Manning und die Broncos treffen.

Divisional Play-offs:

Samstag:

Denver Broncos - Baltimore Ravens

San Francisco 49ers - Green Bay Packers