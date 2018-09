NFL-Auftaktsieg der Patriots, Comeback-Erfolg der Packers

Die New England Patriots haben zum NFL-Saisonauftakt einen Heimerfolg gefeiert. Der Super-Bowl-Finalist setzte sich in der Nacht auf Montag mit 27:20 (21:6) gegen die Houston Texans durch. Quarterback-Superstar Tom Brady verbuchte drei Touchdown-Pässe. Der 41-Jährige brachte insgesamt 26 seiner 39 Passversuche an den Mann.

Auch ein angeschlagener Aaron Rodgers stellte erneut unter Beweis, warum er einer der besten Quarterbacks der gesamten Liga ist und der bestbezahlte Spieler der NFL-Geschichte ist. Mit drei Touchdown-Pässen in der zweiten Hälfte führte der 34-Jährige die Green Bay Packers zu einem 24:23-(0:17)-Comeback-Heimerfolg gegen die Chicago Bears.

Beim Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und New Orleans Saints kam es zu einem regelrechten Offensivfeuerwerk. Mit vier Touchdown-Pässen und insgesamt 417 erworfenen Yards war Ersatz-Quarterback Ryan Fitzpatrick der Matchwinner beim 48:40-(31:24)-Auswärtserfolg seiner "Bucs". Saints-Quarterback Drew Brees verbuchte 438 Yards und drei Touchdown-Pässe.