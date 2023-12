Heiße Phase in der NFL: Miami Dolphins sichern sich Play-off-Platz

Einen wichtigen Sieg im Play-off-Rennen errangen auch die Tampa Bay Buccaneers, die deutlich mit 30:12 gegen die Jacksonville Jaguars gewannen. Beide Teams stehen jetzt bei einer Bilanz von 8:7. Tampa Bay verteidigte mit dem vierten Sieg in Serie seine Führung in der NFC-South-Division.

Detroit schafft Historisches

Die Jaguars, bei denen sich Quarterback Trevor Lawrence an der Schulter verletzte, liegen in der AFC-South-Division gleichauf mit den Indianapolis Colts (mit dem Österreicher Bernhard Raimann) und Houston Texans. Nur der Divisionssieger ist sicher in den Play-offs dabei, dazu gibt es pro Conference drei Wild-Card-Plätze.

Zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison sicherten sich die Detroit Lions mit einem 30:24 bei den Minnesota Vikings erstmals seit 1993 wieder den Titel in ihrer Division.