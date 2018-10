NFL: 200. Regular-Season-Sieg für Tom Brady

Die New England Patriots um Quarterback-Star Tom Brady haben in der National Football League ( NFL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der Super-Bowl-Finalist besiegte am Sonntag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Kansas City Chiefs knapp 43:40. Für den 41-jährigen Brady war es der 200. Erfolg seiner Karriere im Grunddurchgang.

Insgesamt kam der fünffache Super-Bowl-Champion auf 340 Yards sowie zwei Touchdowns, einen per Pass und einen per Lauf. Sein Gegenüber, Jungstar Patrick Mahomes, warf vier Touchdowns und 352 Yards bei der ersten Saisonniederlage für die Chiefs. Der 23-Jährige verbuchte jedoch auch zwei Interceptions.