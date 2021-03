New Zealand und Luna Rossa heben beim America's Cup ab

Woher hat der America’s Cup seinen Namen?

Die Yacht „America“ des New York Yacht Club gewann 1851 die Regatta um die britische Isle of Wright. Der America’s Cup ist die älteste Segelveranstaltung der Welt. Der Wanderpokal wurde 1848 vom Londoner Juwelier Garrard hergestellt und hat den Spitznamen Auld Mug, also alter Becher.