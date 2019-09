Neuseeland kämpft sich zum WM-Sieg über Südafrika

Titelverteidiger Neuseeland ist mit einem umkämpften Auftakterfolg in die bis zum 2. November dauernde Rugby-Weltmeisterschaft in Japan gestartet. Im Duell der Titelträger der letzten drei Turniere bezwangen die All Blacks im ersten Spiel der Gruppe B am Samstag Südafrika mit 23:13 (17:3).

Zunächst führten die Südafrikaner mit 3:0 und vergaben mit einem Penaltykick an die Stange die Chance aufs 6:0, dann aber zeigten die Neuseeänder, warum die das Rugby seit Jahren dominieren. Nach einem deutlichen Vorsprung zur Pause ließ der Weltmeister von 2015 und 2011 in der zweiten Halbzeit etwas nach, so dass die Springboks aus Südafrika auf 13:17 verkürzen konnten.

Doch zwei Penalties in der Schlussviertelstunde ebenten dem Titelverteidiger den Weg zum Sieg. Der insgesamt drei Mal erfolgreiche Rekordweltmeister aus Ozeanien sowie die Weltmeister von 1995 und 2007 treffen in der Vorrunde noch auf Italien, Namibia und Kanada.