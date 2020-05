Neuseeland ist Rugby-Weltmeister

Alles begann wie immer im Eden Park zu Auckland: Die All Blacks gaben ihren Haka zum Besten, um sich selbst Mut zu machen für die finale Aufgabe bei der Rugby-WM. Und um den Gegner einzuschüchtern, so wie es Brauch ist beim neuseeländischen Rugby-Team, und zwar schon seit 1884. Dieses Mal wählten sie die aggressivere Varianta "Kapa o Pango", bei der am Ende das Aufschlitzen der gegnerischen Hälse angedeutet wird.



Doch Frankreich war nicht gewillt, sich wehrlos zu ergeben, und das zeigten die Bleus noch während des Kriegstanzes: Schulter an Schulter rückten sie den Neuseeländern näher und näher, was wenig überraschend ein Pfeifkonzert des Publikums provozierte.



Das Finale, es wurde das von den WM-Gastgebern befürchtete Duell auf Augenhöhe. Weil Standardkicker Weepu erneut nicht traf (drei Fehltritte vor der Pause, acht Punkte verschenkt; später kickte Donald und verwandelte immerhin einen Penalty-Kick); weil der bislang so starken Offensive der All Blacks eine nicht minder starke französische Defensive gegenüberstand, die nur Woodcocks Try in der 15. Minute zuließ; und, so kurios es klingen mag, weil Frankreichs Spielmacher Morgan Parra verletzungsbedingt früh ausschied.