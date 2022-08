Zehn Tage, 4.578 km: Christoph Strasser siegt beim Transcontinental

Am Mittwochmittag hatte Christoph Strasser sein Ziel erreicht: Am vorletzten Sonntagabend war der 39-jährige Steirer im belgischen Geraardsbergen ins Transcontinental Race gestartet, 4.578 Kilometer später erreichte der sechsfache Gewinner des Race across America als überlegener Sieger den bulgarischen Badeort Burgas am Schwarzen Meer.

Schon am Morgen wusste Strasser, dass er nicht mehr eingeholt werden konnte – seine Verfolger hatten es am Dienstagnachmittag in zwei Anläufen nicht auf eine Fähre über die Donau geschafft, ehe der Betrieb über Nacht eingestellt wurde. „Man muss mit Köpfchen fahren“, lautete die Devise des Extremradsportlers schon vor dem Start des Rennens, und so ließ er sich um 16 Uhr in aller Gemütsruhe von Rumänien über die Donau nach Bulgarien übersetzen. „Es gibt insgesamt drei Fähren, da muss man sich halt für eine entscheiden. Wenn man Pech hat, kann man ganz entspannt zwölf Stunden liegen gehen“, erklärte Strasser.

Freude und Erleichterung waren riesig beim Steirer. Denn erstmals war er ohne jede Begleitung und Betreuung unterwegs, und die wenigen Vorgaben der Veranstalter waren die fünf Kontrollpunkte sowie kurze Streckenabschnitte rundherum, die alle zu passieren hatten – so etwa den 2.621 Meter hohen Passo Gavia nahe des Ortler. Und natürlich ein GPS-Tracker, mit dem das Rennen live im Internet zu verfolgen war. Sieben Tage, 18 Stunden und 56 Minuten verbrachte er im Sattel, einen Tag, 19 Stunden und 14 Minuten fuhr Strasser nicht. Brutto fuhr er ein Durchschnittstempo von 19,9 Stundenkilometern, netto - ohne die Pausen einzurechnen) kam er auf 24,5 km/h, pro Tag legte er 477,36 Kilometer zurück.