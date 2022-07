Das neue Abenteuer von Extremradler Christoph Strasser

Wer sechs Mal das Race across America gewonnen hat, braucht irgendwann ein neues Ziel. Also hat sich der Steirer Christoph Strasser nach Belgien aufgemacht, um dort in sein neues Abenteuer zu starten.

Geraardsbergen ist vor allem bekannt durch seine Mauer, einen Anstieg mit Kopfsteinpflaster, der nicht nur Bestandteil des Frühjahrsklassikers Flandern-Rundfahrt ist, sondern es 2019 auch schon in den Kurs der Tour de France geschafft hat. Doch dieses Mal ist die 33.000-Einwohner-Stadt nur Startort für das Transcontinental Race, das am Sonntagabend freigegeben wurde.

Neuland befährt Strasser in vielerlei Hinsicht: Anders als beim RAAM sind keine Betreuer erlaubt. „Es wird ein Rennen außerhalb meiner Komfortzone“, sagt der Kraubather. „Ich weiß, wie man lange mit hohem Tempo radelt, aber ohne Unterstützung von außen ist das etwas ganz anderes.“