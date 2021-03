Neuer TV-Vertrag um unfassbare 110 Milliarden Dollar

Für die Spieler heißt das: Es wird mehr Geld geben, weil durch die zusätzlichen Mittel auch die Gehaltsobergrenzen für den Kader angehoben werden. In der Corona-Pandemie hat die NFL eine Saison mit nur teilweise oder gar nicht gefüllten Stadien gespielt und so weniger Umsatz gemacht. Die Gehaltsobergrenze ist für die Spieler in der kommenden Saison deshalb gesunken.

Die NFL hat jedenfalls einen Riesensprung gemacht. Der alte Vertrag hat nur 5,3 Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro) pro Jahr gebracht.

Die Basketballliga muss mit dem großen Sprung warten: Die NBA hat einen Neunjahresvertrag, der 2025 endet und 2,6 Milliarden Dollar im Jahr bringt. Die Baseballliga hat ihre Rechte bis 2022 für jährlich 1,3 Milliarden Euro vergeben, in den sieben Jahren danach werden es jeweils zwei Milliarden sein.