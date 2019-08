Neo-Handball-Teamchef Pajovic: "Diktator bin ich keiner"

Er würde ganz gut vor den Eingang eines angesagten Clubs passen, aber Ales Pajovic, fast zwei Meter groß, Glatze, Vollbart, steht viel lieber an der Seitenlinie. Der 40-jährige Slowene ist Handballtrainer und betreut seit wenigen Monaten das österreichische Herren-Nationalteam.

Die Aufgabe könnte reizvoller kaum sein. Im Jänner veranstaltet Österreich mit Norwegen und Schweden die EM. Die rot-weiß-rote Auswahl ist zwar Stammgast bei Endrunden, dennoch ist das Heimturnier etwas Spezielles, wie auch Pajovic, dreifacher Champions-League-Sieger und EM-Zweiter, zugibt.

KURIER: Herr Pajovic, reicht die Vorbereitung bis zur EM im Jänner?

Ales Pajovic: Sie muss reichen, obwohl es nie genügend Zeit ist. Meine erste Woche beim EHF EURO Cup im Frühjahr war gut. Das Klima innerhalb der Mannschaft ist bestens.

Welche Ziele haben Sie für die kommenden Wochen?

Das Wichtigste ist in erster Linie, eine gute Vorbereitung hinzubekommen. Ich brauche den engen Kontakt zu den Spielern, ich will wissen, wie es ihnen in den Vereinen geht. Ich werde daher einige Reisekilometer sammeln in den kommenden Wochen und Monaten.

Es ist erst Ihre zweite Trainerstation. Wie groß ist die Umstellung als Teamchef?

Schon groß. Normalerweise wäre ich im Juli bei einem Klub in die Vorbereitung gestartet, doch mein nächster Lehrgang ist nun erst im September. Es ist schon ein wenig komisch, muss ich gestehen. Für mich war es die letzten Jahrzehnte normal, jeden Tag in die Trainingshalle zu gehen.