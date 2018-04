NBA: Toronto trennt ein Sieg vom Aufstieg im Play-off

Die Toronto Raptors sind einen Sieg vom Aufstieg in die zweite Play-off-Runde der NBA entfernt. Sie bezwangen in der Nacht auf Donnerstag die Washington Wizards im Air Canada Centre 108:98 und gingen in der "best of seven"-Serie mit 3:2 in Führung. Das möglicherweise entscheidende sechste Spiel geht in der Nacht auf Samstag in der US-Hauptstadt in Szene.

Die Raptors sicherten sich den Sieg dank eines starken Schlussviertels, in dem sie groß aufspielten (29:20). Zuvor hatten die heimstarken Kanadier (nur sieben Niederlagen in mittlerweile 44 Saisonspielen vor eigenem Publikum) nervös gewirkt. Topscorer war einmal mehr DeMar DeRozan (32 Punkte), Kyle Lowry (17/10 Assists) und Jonas Valanciunas (14/13 Rebounds) verzeichneten Double-Doubles.

Jakob Pöltl markierte neun Punkte, drei Rebounds und zwei Assists in 15:43 Minuten auf dem Parkett. "Ich finde, wir haben nicht schlecht gespielt, aber so richtig sind wir offensiv nicht in den Flow gekommen. Und hinten hatten wir mit der Schnelligkeit von John Wall (26 Punkte) und am Rebound Probleme", resümierte der Wiener. Die Schlussphase bezeichnete er als "unglaublich". Vor allem Delon Wright und Jonas Valanciunas hätten "sensationell verteidigt".