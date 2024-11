Video: Pöltl und Toronto verlieren in der NBA durch den letzten Wurf

Mit dem letzten Wurf haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) auch das zehnte Auswärtsspiel der Saison in der National Basketball Association (NBA) verloren. Die Kanadier mussten sich den Detroit Pistons 100:102 geschlagen geben. Jakob Pöltl verpasste mit acht Punkten und elf Rebounds knapp sein sechstes Double-Double hintereinander. Außerdem wies die Statistik je zwei Assists und Blocks in 27:42 Minuten für den 29-jährigen Center aus Wien aus.

Jaden Ivey traf in der Little Caesars Arena mit der Schlusssirene zum Sieg der Pistons. Der Guard war mit 25 Punkten auch der Topscorer der Heimischen. Bei den Raptors ragte Scottie Barnes mit 31 Zählern und 14 Rebounds heraus. "Einen Tag nach dem Spiel in Cleveland und um einen weiteren Starter (Gradey Dick, Anm.) dezimiert, haben wir wenig getroffen und sind schnell 15 Punkte zurück gelegen. Dank unserer Bank sind wir zurück gekommen und haben die Führung übernommen, aber schließlich durch einen Wurf in letzter Sekunde verloren", ließ Pöltl die Partie Revue passieren.

Im dritten von aktuell vier Auswärtsspielen hintereinander gastiert Toronto am Mittwoch bei den New Orleans Pelicans. Das Schlusslicht der Western Conference hält nach einem 110:114 bei den Indiana Pacers wie die Kanadier bei einer Bilanz von 4:14-Siegen. Boston feierte sechsten Sieg hintereinander Die Boston Celtics ließen den LA Clippers mit 126:94 keine Chance. Während der von Jayson Tatum und Payton Pritchard mit je 20 Punkten angeführte Titelverteidiger den sechsten Sieg hintereinander feierte, endete für die Kalifornier eine Serie von fünf Erfolgen. Die New York Knicks deklassierten die Denver Nuggets auf deren Parkett. Beim 145:118 erzielte OG Anunoby, ehemaliger Teamkollege Pöltls in Toronto, mit 40 Punkten eine Karrierebestleistung in der NBA. Protagonisten aufseiten des Teams aus dem "Big Apple" waren zudem Karl-Anthony Towns mit 30 Zählern und 15 Rebounds sowie Jalen Brunson mit 23 Punkten und 17 Assists.