LeBron James macht wieder Schlagzeilen abseits seiner Leistung

Die Frau schmollte beim "Walk of Shame" aus der Halle. Was genau LeBron an den beiden Fans gestört hat, sagte er danach nicht. Nur so viel zitierte die USA Today aus der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Wenn obszöne Gesten und Sprache dazukommen, kann das nicht toleriert werden", sagte James. "Es ist ein Unterschied, sein Team anzufeuern und nicht zu wollen, dass das andere Team gewinnt - und Dinge, die ich einem Fan niemals sagen würde und die er mir nicht sagen sollte."