NBA: San Antonio verliert Offensivspektakel in Milwaukee

Die San Antonio Spurs haben am Samstag in der NBA ihre zehnte Saisonniederlage erlitten. In einem Offensivspektakel musste sich das Team von Jakob Pöltl bei den Milwaukee Bucks 129:135 geschlagen geben. Der Wiener war 14:03 Minuten auf dem Parkett. Er verbuchte sieben Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists und einen Block.

Die vom einmal mehr überragenden Giannis Antetokounmpo angeführten Bucks entschieden die Partie mit einem 40:27 im Schlussabschnitt für sich. Der "Greek Freak" bilanzierte mit 34 Zählern, 18 Rebounds und acht Assists. Österreichs NBA-Export sprach von einem "Spiel der Runs" im Fiserv Forum. "Wir haben einen frühen 15-Punkte-Rückstand in einen Elf-Punkte-Vorsprung verwandelt, konnten sie (die Bucks, Anm.) im letzten Viertel aber nicht stoppen", so Pöltl. Spurs-Topscorer DeMar DeRozan erzielte ebenfalls 34 Punkte. Im dritten von vier Auswärtsspielen in Serie ist San Antonio am Montag bei den Chicago Bulls zu Gast.