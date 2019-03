NBA: San Antonio verliert in Charlotte nach Verlängerung

Für die San Antonio Spurs hat es am Dienstag in der NBA eine Niederlage nach Verlängerung bei den Charlotte Hornets gesetzt. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete beim 116:125 im Spectrum Center je sieben Punkte und Rebounds sowie zwei blockierte Würfe in 20;05 Minuten Spielzeit.

Überragender Akteur auf dem Parkett war mit Kemba Walker der Point-Guard der Gastgeber. Er steuerte 38 Punkte, neun Rebounds und elf Assists zum Sieg der "Hornissen" bei. In einem Spiel, in dem 14-mal die Führung gewechselt hatte und es elfmal unentschieden gestanden war, hatte Charlotte in der Overtime (19:10) den deutlich längeren Atem. Die Texaner wurden von DeMar DeRozan (30) und LaMarcus Aldridge (20, zudem 15 Rebounds) angeführt.

Die Spurs liegen mit einer 43:32-Bilanz auf Platz acht der Western Conference und haben noch sieben Partien im NBA-Grunddurchgang zu absolvieren. Nächster Gegner sind am Donnerstag in San Antonio die Cleveland Cavaliers.