NBA: Portland sicherte sich den letzten Play-off-Platz

Die Portland Trail Blazers haben sich am Samstag in Orlando den letzten Play-off-Platz der National Basketball Association (NBA) gesichert. Das Team aus "Stumptown" gewann das Play-In-Duell mit den Memphis Grizzlies 126:122. Angeführt wurden die Blazers neuerlich von Damian Lillard mit 31 Punkten und zehn Assists. Topscorer der Partie war aber Memphis' Top-Rookie Ja Morant mit 35 Zählern.

In der ersten Play-off-Runde, die bereits im "best of seven"-Modus gespielt wird, bekommen es die Blazers mit den Los Angeles Lakers zu tun. Das Team um Superstar LeBron James war im Grunddurchgang die Nummer eins der Western Conference. Die Postseason startet bereits am Montag (ab 19.30 MESZ) mit dem ersten Spiel zwischen den Denver Nuggets und Utah Jazz.

Erstrunden-Duelle in den NBA-Play-offs:

Eastern Conference:

Milwaukee Bucks (1.) - Orlando Magic (8.)

Toronto Raptors (2.) - Brooklyn Nets (7.)

Boston Celtics (3.) - Philadelphia 76ers (6.)

Indiana Pacers (4.) - Miami Heat (5.)

Western Conference:

Los Angeles Lakers (1.) - Portland Trail Blazers (8.)

Los Angeles Clippers (2.) - Dallas Mavericks (7.)

Denver Nuggets (3.) - Utah Jazz (6.)

Houston Rockets (4.) - Oklahoma City Thunder (5.)