NBA: Pöltl feiert mit San Antonio Heimsieg gegen Washington

Mit einem 121:101 gegen die Washington Wizards sind die San Antonio Spurs am Sonntag in der NBA nach zuletzt zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Angeführt von Patty Mills (21) scorten sieben Spieler in den Reihen der Texaner zweistellig. Jakob Pöltl bilanzierte mit vier Punkten, sechs Rebounds, einem Assist, zwei Steals und einem Block in 21:27 Minuten auf dem Parkett.

Für Washington war die Begegnung die erste seit zwei Wochen. Wegen des Corona-Protokolls der NBA hatten die Wizards sechs Spiele aussetzen müssen. Bis zum 64:64 Mitte des dritten Viertels blieb die Partie offen, dann setzten sich die Spurs ab. Point-Guard Dejounte Murray erreichte mit je elf Punkten und Rebounds sowie zehn Assists zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Triple-Double. "Nach einem frühen zweistelligen Rückstand sind wir offensiv in Fahrt gekommen und haben in der zweiten Hälfte 73 Punkte erzielt", ließ Pöltl wissen. Der Wiener und seine Kollegen sind bereits am heutigen Montag wieder im Einsatz. Sie treten bei den New Orleans Pelicans an.