NBA: Play-off-Auftakterfolg für Toronto und Pöltl

Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf Sonntag mit einem 114:106 gegen die Washington Wizards ins NBA-Play-off gestartet. Damit haben die Kanadier im zehnten Anlauf erstmals ein Auftaktspiel in der ersten Runde der Postseason für sich entschieden. Die zweite Partie im "best of seven" steigt am Mittwoch (1.00 Uhr MESZ) wieder im Air Canada Centre.

Die Raptors sorgten im Finish dafür, dass ihr "Fluch der Eröffnungsspiele" nunmehr Geschichte ist. Ein Faktor waren einmal mehr die Bankspieler, die 42 Punkte und damit doppelt so viele wie jene des Gegners beisteuerten. Allein Delon Wright (18) und "Bench Mob Dad" CJ Miles (12, 4/7 Dreipunkter verwandelt) sorgten für 30 Zähler. Topscorer der Raptors war Serge Ibaka (23), der außerdem zwölf Rebounds holte. Washington wurde von John Wall (23, 15 Assists) angeführt.

Jakob Pöltl verzeichnete bei seinem siebenten Play-off-Einsatz für Toronto mit 15:08 Minuten die bisher längste Spielzeit. Der 22-jährige Wiener steuerte je zwei Punkte und blockierte Würfe sowie je einen Rebound und Assist bei. Mit seiner eigenen Leistung war Österreichs erster NBA-Spieler "nicht ganz zufrieden. "In der ersten Hälfte lief es besser als in der zweiten. Aber das ist zweitrangig. In den Play-offs geht es nur darum, dass wir gewinnen", betonte Pöltl.