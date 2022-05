NBA: Philadelphia stellt dank James Harden gegen Miami auf 2:2

Dallas stellte mit dem zweiten Heimsieg in Folge von 0:2 auf 2:2. Bester Werfer der Mavs war erneut Topstar Luka Doncic, der es auf 26 Punkte brachte. Beim Spiel ist es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Dallas-Fan soll die Familie von Suns-Spieler Chris Paul belästigt haben. Das monierte Paul auf Twitter. Ein Zuschauer wurde aus der Arena geführt. „Es war ein inakzeptables Verhalten und wird nicht toleriert“, erklärten die Mavs. Partie Nummer fünf folgt am Dienstag in Phoenix.