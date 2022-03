NBA: Jakob Pöltl startet "Road Trip" mit Sieg

Mit einem 110:108 bei den Golden State Warriors in San Francisco sind die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) ins erste von vier Auswärtsspielen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Jakob Pöltl steuerte sieben Punkte, 14 Rebounds, zwei Assists und einen Block bei. Der Center aus Wien war 25:43 Minuten im Einsatz.

Die Entscheidung in San Francisco fiel in der Schlusssekunde. Nachdem Pöltl per Freiwurf ausgeglichen und seinen zweiten Versuch vergeben hatte, schnappte sich Keldon Johnson den Rebound und verwertete zum 110:108. Exakt 0,3 Sekunden waren da noch auf der Uhr. "Guter Start in den Road Trip", stellte der heimische NBA-Pionier kurz und bündig fest.