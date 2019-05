NBA: Golden State Warriors vor fünftem Finaleinzug en suite

Den Golden State Warriors fehlt nur noch ein Sieg, um zum fünften Mal en suite die NBA-Finalserie zu erreichen. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Samstagabend einen 110:99-Erfolg bei den Portland Trail Blazers und führt damit im "best of seven" schon 3:0. Spiel vier steigt in der Nacht auf Dienstag (3.00 MESZ/live DAZN) erneut in Portland.

Warriors-Topscorer war erneut Stephen Curry mit 36 Punkten (21 in der zweiten Hälfte), doch der Matchwinner der Gäste hieß diesmal Draymond Green. Der 29-jährige Power Forward verbuchte mit 20 Zählern, 13 Rebounds und 12 Assists sein bereits drittes Triple-Double in den laufenden Play-offs und schaffte zudem noch vier Ballgewinne (Steals).