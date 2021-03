Für Pöltls San Antonio begann die Heimspielserie mit Niederlage

Die San Antonio Spurs sind am Montag mit einer Niederlage ins erste von neun Heimspielen hintereinander in der NBA gestartet. Jakob Pöltl und Kollegen verloren gegen die Charlotte Hornets vor 3.222 Fans mit 97:100. Der Center aus Wien verzeichnete die meisten Rebounds (elf) und Blocks (vier). Zudem steuerte er vier Punkte und einen Assist in 25:43 Einsatzminuten bei.

Charlotte war im ersten Spiel nach der Verletzung von LaMelo Ball (Bruch des rechten Handgelenks) wohl über weite Strecken der Partie vorangelegen, aber San Antonio stets in Schlagdistanz geblieben. Die von DeMar DeRozan (28) und Derrick White (21) als Scorer angeführten Texaner schafften 1:45 Minuten vor Schluss den Ausgleich zum 93:93, die Führung gelang danach jedoch nicht mehr.