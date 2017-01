Mit seinem 20. Triple-Double der Saison hat Russell Westbrook am Sonntag in der NBA Oklahoma City Thunder zu einem 122:118-Erfolg bei den Sacramento Kings geführt. Er verzeichnete 36 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. Nach dem 57. Triple-Double der Karriere fehlen dem 28-Jährigen nur noch zwei, um zum Fünften der "ewigen" Bestenliste, Larry Bird, aufzuschließen.

Ganze drei Minuten durfte Jakob Pöltl beim souveränen Sieg seiner Toronto Raptors gegen die New York Knicks mitwirken. Der Wiener zeigte in dieser kurzen Zeit, dass er noch viel zu lernen hat. Fünf Fouls, die er sah, waren ganz klar seiner Unerfahrenheit geschuldet. Am Ende schien für den ersten Österreicher in der NBA in allen Kategorien - bis auf die Fouls - eine Null auf.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag:

Toronto Raptors - New York Knicks 116:101

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 111:98

Brooklyn Nets - Houston Rockets 112:137

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 98:87

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 118:122

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 104:108

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 97:102