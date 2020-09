NBA: Denver Nuggets verkürzen in der Serie gegen die Lakers

Jamal Murray hat die Denver Nuggets im NBA-Halbfinale gegen die Los Angeles Lakers zum ersten Sieg geführt. Im dritten Spiel der "best of seven"-Serie gewannen die Nuggets am Dienstag mit 114:106 (63:53) und verkürzten auf 1:2. Dabei kam Murray auf 28 Punkte, zwölf Assists und acht Rebounds und traf vor allem zwei späte Drei-Punkte-Würfe.