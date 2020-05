Nadal besiegt den Dauerrivalen Federer

Roger ist ein Superspieler, es ist immer toll, gegen ihn zu gewinnen", sagt Rafael Nadal. Worte, die von einem Tonband kommen könnten. 18 von 27-mal hat man sie schon von ihm gehört. So oft hat er seinen ewigen Rivalen Roger Federer schon besiegt. Und wieder war die Partie hochklassig. Der 25-jährige Spanier hatte gegen den 30-jährigen Schweizer die Nase vorn. Im Finale wartet der Sieger der Partie Novak Djokovic gegen Andy Murray (Freitag, 9.30 Uhr, MEZ, Eurosport). 6:7(5), 6:2, 7:6(5), 6:4 siegte der zehnfache Grand-Slam-Sieger gegen den vierfachen Australian-Open-Champ. Nadal gewann also die 27. Auflage.



Kein Duell der Tennisgeschichte sorgt für so große Brisanz: