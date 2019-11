Nach Thiems Final-Pleite: "War ein Schlag in die Fresse"

Besonders bemerkenswert war Thiems Rückblick auf die "nicht ganz einfache" Turnierwoche wegen seiner doch starken Verkühlung. "Es war jedes Match eine Überwindung, weil ich schon relativ energielos war von Zeit zu Zeit." Kurios: Besonders am Abend eines seiner größten Siege, dem Drei-Satz-Thriller über Novak Djokovic, ist es ihm beim Aufwachen schlecht gegangen.

"Am Dienstag in der Früh als ich aufgestanden bin, war ich eigentlich sicher, dass ich am Mittwoch daheim bin, weil es mir echt dreckig gegangen ist. Und dann spiele ich am Dienstagabend das unglaubliche Match und dann noch echt gute drei oder vier weitere Matches. Für mich war es sehr wichtig zu sehen, für die Zukunft, dass es so geht."