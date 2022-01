Nach Play-off-Drama: Superstar Tom Brady spricht vom Karriereende

Dazu kommt, dass Tampa Bay f├╝r die kommende Saison einige seiner Starspieler verlieren k├Ânnte. Es ist nicht sicher, ob die Bucs erneut um den Titel mitspielen k├Ânnten.

Eine gro├če Karriere neigt sich dem Ende entgegen. Eine Karriere, die im Jahr 2000 unscheinbar begonnen hat, als Brady nur an 199. Stelle von den New England Patriots gedrafted wurde. Sieben Super-Bowl-Siege und zahlreiche Rekorde sp├Ąter hat er den Spitznamen GOAT (Greatest Of All Time) l├Ąngst sicher. Den wird ihm auch keiner nehmen ÔÇô egal wie er sich entscheidet.