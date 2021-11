Nach nächster Sherrock-Sensation gegen Suljovic: "Das ist mir egal"

Fallon Sherrock hat beim Grand Slam of Darts am Donnerstag als erste Frau das Viertelfinale eines im TV übertragenen Turniers erreicht. Der "Leidtragende" war mit Mensur Suljovic allerdings Österreichs Ass, das wie schon bei der WM 2019 gegen Sherrock auf verlorenem Posten stand. Dabei agierte die 27-jährige Engländerin nach eigener Einschätzung gar nicht in Bestform. "Es war nicht das beste Spiel, aber das ist mir egal. Ich nehme diesen Sieg mit", sagte Sherrock danach.