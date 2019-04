Nach Mercedes-Doppelsieg: "War zu brav und freundlich“

Mercedes

Schon vor dem Rennen hatte Teamchef Toto Wolff angekündigt, dass Bottas und Hamilton freie Fahrt haben. Nur einander in die Autos dürfen sie sich nicht fahren. Seine Fahrer befolgten den Befehl. Hamilton zog am Start gegen Bottas zurück – was er nach Rennende bereute: "Ich war am Start zu brav und in der ersten Kurve zu freundlich", sagte der fünffache Weltmeister. "Das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Andererseits hat Valtteri den Sieg verdient. Und ich habe das vielleicht schon im Qualifying vergeben."

Im Vorjahr hatte Bottas das Rennen in Baku wegen eines Reifenschadens noch verloren. Gestern war er „stolz, Teil des Ganzen zu sein. Wir waren wirklich sehr stark. Der Sieg bedeutet mir viel. Ich habe nur meinen Teil beigetragen.“ Teamchef Toto Wolff wird auch in Zukunft keine Teamorder aussprechen: „Man muss zulassen, dass die beiden gegeneinander fahren.“