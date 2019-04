Nächster Mercedes-Doppelsieg: Bottas triumphiert in Baku

Mercedes hat seine Dominanz in der Formel-1-WM am Sonntag fortgesetzt. Die Silberpfeile landeten im Grand Prix von Aserbaidschan im vierten Saisonrennen den vierten Doppelsieg. Eine derartige Serie war zum Saisonstart noch keinem Team gelungen. Valtteri Bottas setzte sich in einem überraschend ereignislosen Rennen auf dem Stadtkurs in Baku vor Weltmeister Lewis Hamilton durch.

Bottas holte sich mit dem fünften Grand-Prix-Sieg seiner Karriere auch die WM-Führung. Der Finne liegt nun einen Zähler vor Hamilton. Sebastian Vettel musste sich im Ferrari wie zuletzt in China mit Platz drei begnügen. Sein Rückstand auf Bottas in der WM-Wertung beträgt bereits 36 Punkte. Max Verstappen landete im Red Bull vor Jungstar Charles Leclerc im zweiten Ferrari auf Rang vier.

Nachdem ihn Hamilton zuletzt in China beim Start überrumpelt hatte, schlug Bottas mit seinem zweiten Saisonsieg zurück. Erstmals in diesem Jahr holte sich ein Pole-Position-Mann den Sieg. Zwar musste sich Bottas nach einem guten Start von Hamilton in den ersten Kurven neuerlich gegen den Titelverteidiger verteidigen. Diesmal behielt der 29-Jährige aber die Oberhand.