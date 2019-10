Nach Kipchoges Rekordlauf in Wien: "Bejubelt den König"

Der bahnbrechende Marathonlauf unter zwei Stunden von Eliud Kipchoge in Wien hat in Kenia für große Begeisterung gesorgt. Der Lauf wurde von mehreren TV-Sendern live übertragen, auf öffentlichen Plätzen verfolgten Tausende Menschen das Rennen. Nicht nur in der Hauptstadt Nairobi brach der Verkehr teilweise zusammen, als Fans auf einer Großleinwand den Zieleinlauf frenetisch bejubelten.