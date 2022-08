Nach EM-Gold im Doppel: Polcanova fixiert die nächste Medaille

"Ich hoffe, dass wir uns auch im Einzel-Finale gegenüberstehen werden", hatte die Rumänin Bernadette Szocs noch am Donnerstag-Abend nach dem Jubel über die Goldmedaille im Doppel-Bewerb gemeinsam mit Österreichs Topspielerin Sofia Polcanova gemeint. Ihr Wunsch wurde erhört, wenn auch nicht so, wie erhofft. Denn anstatt im Finale kam es bei der Tischtennis-EM in München im Rahmen der European Championships bereits im Viertelfinale zum direkten Duell der beiden Doppel-Partnerinnen.

Die Siegerin würde ins Halbfinale einziehen und hätte damit eine Einzel-Medaille fix. Nach knapp 36 Minuten war es schließlich Polcanova, die Szocs mit einem 4:2-Sieg in die Schranken wies und damit das dritte Edelmetall bei der EM in München fixierte.

Brisantes Duell

Polcanova begann stark, legte in Satz eins gleich vor. Szocs leistete sich auch einige Fehler, der erste Durchgang ging nach nur vier Minuten mit 11:6 an die Österreicherin. Doch die Rumänin schlug zurück, im zweiten Satz spielte sie vorne weg und gewann diesen deutlich mit 11:4. Die Beiden schenkten sich nach dem gemeinsamen Gold-Jubel jedenfalls nichts, im dritten Durchgang wechselte mehrmals die Führung. Ehe sich Polcanova doch mit 11:8 durchsetzte. Es folgte ein 11:6 in Satz vier.