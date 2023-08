Nach Doping-Sperre: Richardson neue Sprintkönigin

Sha'Carri Richardson hat sich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften zur neuen Titelträgerin über 100 Meter gekrönt. Die Amerikanerin siegte am Montag in Budapest in 10,65 Sekunden. Silber holte sich die Jamaikanerin Shericka Jackson in 10,72 Sekunden. Bronze sicherte sich in 10,77 Sekunden Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Price aus Jamaika, die schon fünfmal Weltmeisterin war.