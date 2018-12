Nach der Sensation folgt für die Handballer der Höhepunkt

An dieses Schreckensszenario glauben jedoch weder die Fivers noch deren Rivalen, die mit einem Wiedersehen in der K.-o.-Runde fix rechnen. Freilich will niemand der Top fünf bereits im Viertelfinale wieder auf die Margaretener treffen. „Wir müssen die Meisterschaft erstmals von unten in Angriff nehmen. Das ist ungewohnt für uns als Team, aber auch eine starke Herausforderung. Als Team können wir da wachsen“, ist Fivers-Trainer Peter Eckl überzeugt.

Die Sensationsteams

Im Gegensatz zu den Sensationsteams der bisherigen Saison – Hauptrunden-Sieger Krems sowie die drittplatzierten Grazer – wissen die Fivers nur zu gut, was es braucht im heißen Frühjahr, wenn die Trophäen im Klub-Handball vergeben werden.