Hürdensprint in Corona-Zeiten: „Die Situation überfordert mich“

In Sachen Gesundheit sind Sie Fachfrau: Seit November sind Sie Frau Doktor.

Der Humanmedizin. Die Spezialisierung kommt noch.

Virologen sind sehr gefragt.

Das wäre nichts für mich. Ich möchte in Richtung Allgemeinmedizin gehen. Nach dem neuen Studienplan bedeutet das für mich noch einmal vier Jahre Lernen. Ich sehe in diesem Bereich für mich die besten Chancen, um mich dann in den USA selbstständig zu machen.

Sportlich sind Sie schon selbstständig – Sie trainieren sich selbst.

Ich wohne in Wien und trainiere normalerweise in der Südstadt, ich richte mir dort alles her, ich filme mich selber oder habe jemanden, der mich filmt. Beim Krafttraining hilft mir Gregor Högler, der ja auch Lukas Weißhaidinger betreut. Das ist gut, so muss ich mir über einen Teil des Programms keine Gedanken machen. Trainingsgruppen, die zwischenmenschlich gut funktionieren, sind selten. Und ich wollte auch keinen vierten Trainer mehr ausprobieren. Teilweise kann ich auch mit Christian trainieren.

Ihr Plan für heuer war Olympia, die EM – und dann?

Die Spikes an den Nagel hängen, heiraten, meine Ausbildung fertigmachen. Seit Dienstag sind die Gedanken an die Zukunft schwierig. Ich habe beschlossen, nicht mehr an heute und morgen zu denken. Die Situation überfordert mich. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Jahr anhängen oder den Sport sein lassen soll. Ich schaue jetzt, wie ich durch die Saison komme – und ob es überhaupt eine gibt. Sollte ich weitermachen, hätte das weitreichende Konsequenzen, und das möchte ich mit Christian besprechen. Wenn wir uns irgendwann wiedersehen...