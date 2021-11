Nach Corona-Aufreger: Sponsor trennt sich von NFL-Star

Aaron Rodgers, Quarterback von den Green Bay Packers, gehört zu den absoluten Top-Stars in der NFL. In den letzten Tagen hat sein Image jedoch einiges an Kratzern bekommen. Grund dafür: Der 36-Jährige hat sich mit Corona infiziert. Im Zuge dessen ist ans Licht gekommen, dass er in Bezug auf seinen Impfstatus gelogen hat. Zusätzlich sorgte er mit einigen fragwürdigen Bemerkungen bezüglich Covid-19 für Erstaunen.

Die ersten Konsequenzen: Jetzt hat sich ein Sponsor von Rodgers getrennt. Seit 2012 hatte er ausgerechnet für das Gesundheitsunternehmen "Prevea Health" geworben. Kein Wunder, dass man dort jetzt die Reißleine zog. In einem Statement heißt es: "Prevea Health ist nach wie vor fest entschlossen, seine Patienten, Mitarbeiter, Dienstleister und Gemeinden inmitten der COVID-19-Pandemie zu schützen. Dazu gehört auch, alle infrage kommenden Bevölkerungsgruppen zu ermutigen und ihnen zu helfen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um zu verhindern, dass das Virus weitere erhebliche Auswirkungen auf Leben und Lebensgrundlagen hat." Das Unternehmen gilt im Bundesstaat Wisconsin, Heimat der Packers, als Anlaufstelle für medizinische Fragen aller Art.