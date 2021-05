Bislang war eine Mitgliedschaft nur für Männer und nach einer Einladung der Klubführung möglich. Frauen durften zwar auf dem Kurs spielen, aber lediglich an Sonntag-Nachmittagen. Das ändert sich nun. "Die Zukunft des Golfsports muss in Richtung Inklusion gehen", so Davis weiter, "Die Klubmitglieder haben anonym und mit Enthusiasmus dafür gestimmt, alle Gender-spezifischen Passagen in unseren Statuten zu entfernen." Wie Golf Digest weiter berichtet gibt es in den USA aktuell 3.670 private Golfklubs, weniger als ein Dutzend sind ausschließlich Männern vorbehalten.