Mysteriöser Tod einer jungen Leichtathletin

Die kenianische Olympia-Vierte und Straßen-Weltrekordlerin Agnes Tirop wurde laut Kenias Leichtathletik-Verband in ihrem Haus tot aufgefunden. In Medienberichten waren am Mittwoch Fotos von einem Polizeieinsatz in Iten im Nordwesten des Landes zu sehen, wo viele Läuferinnen und Läufer leben und trainieren.

Kenia habe ein Juwel verloren, so der Verband. Man sei außer sich vor Trauer um die aufstrebende Läuferin, arbeite daran, Einzelheiten zum Tod herauszufinden. Die Zeitung "The Star" aus Kenia schrieb, dass die junge Sportlerin eine Stichwunde am Hals erlitten haben soll.