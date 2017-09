Murray muss Saison mit Hüftverletzung beenden

Der Weltranglistenzweite Andy Murray hat am Mittwoch bestätigt, dass er seine Saison wohl vorzeitig beenden muss. Eine hartnäckige Hüftverletzung hatte den Briten seit Mitte Juli außer Gefecht gesetzt, sein Comeback hat er nun für Anfang 2018 ins Auge gefasst.

"Leider werde ich an den bevorstehenden Events in Peking und Shanghai nicht teilnehmen können", gab Murray auf Facebook bekannt. Ziemlich sicher werde er auch bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle und beim letzten Masters-1000-Turnier der Saison in Paris nicht antreten können, teilte Murray weiters mit. In Wien ist der Brite Titelverteidiger. Das größte österreichische Tennis-Turnier geht von 23. bis 29. Oktober über die Bühne.

Die Verletzung hatte sich Murray bei den French Open im Juni zugezogen. Murray ist nach Stan Wawrinka, Novak Djokovic und Kei Nishikori der vierte Top-Ten-Spieler, der seine Saison vorzeitig beenden muss.