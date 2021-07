Murray lässt Nishikori keine Chance

Die Tipps von Ivan Lendl scheinen zu helfen: Andy Murray marschiert bei den Australian Open weiter mühelos durchs Turnier.



Am Mittwoch deklassierte der Schotte den Japaner Kei Nishikori mit 6:3,6:3,6:1 und zog in Melbourne zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale ein. "Das war ein richtig gutes Match", meinte Murray nach seinem lockeren Erfolg in 2:12 Stunden. Der Finalist der vergangenen beiden Jahre überzeugte bisher mit schnörkellosem Spiel. Auch ein Verdienst des neuen Trainers Lendl, der den Briten mit seiner Erfahrung von acht Grand-Slam-Siegen endlich auch zum ersten Major-Titel der Karriere verhelfen soll.



In Melbourne droht Murray in der Vorschlussrunde am Freitag allerdings ein Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, der vom Spanier David Ferrer herausgefordert wurde. Im zweiten Halbfinale kommt es am Donnerstag zum Kräftemessen zwischen Roger Federer und Rafael Nadal.