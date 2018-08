Müde Beine bescherten Matzner frühes EM-"Elimination"-Out

Der Österreicher Stefan Matzner hat am Dienstag zum Abschluss der Bahnradbewerbe bei den Europameisterschaften in Glasgow im Herren-Ausscheidungsrennen unter 19 Aktiven Rang 15 belegt. Den Sieg holte Matthew Walls (GBR) vor Rui Oliviera (POR) und Szymon Krawczyk (POL). Matzner hatte am Sonntag im Punkterennen mit Bronze eine von bisher zwei rot-weiß-roten Medaillen bei der Multisport-EM gewonnen.

Im fordernden " Elimination Race", in dem jede zweite Runde der letzte Fahrer des Feldes ausscheidet, hatte sich Matzner zu Beginn zwei-, dreimal geschickt vor dem Out gerettet, fuhr bei der vierten Wertung sicher im vorderen Teil des Feldes, wurde aber zwei Runden später hinten innen eingezwängt und passierte so als Letzter die Linie bei Start und Ziel. "Ich fahre gerne unten auf der schwarzen Linie. Dann stockt es vorne und genauso bin ich ausgeschieden."

Matzner hätte aber nach dem Punkterennen und Rang 15 im Omnium nicht mehr die Reserven gehabt, um sich viel länger im Rennen zu halten. "Ich bin einfach extrem müde. Ich habe es vom ersten Meter an gemerkt, das wird eine zähe Partie. Die Beine wollten jetzt gar nicht mehr." Er hätte seinen Platz an Teamkollege Andreas Müller abgegeben, nur hatte der für Dienstagfrüh seinen Rückflug gebucht. Der wurde jedoch verschoben und Müller war nun doch in der Halle.

Für den 25-jährigen Matzner steht jetzt ein mehrwöchiger Urlaub an. "Ich werde das Rad ein bisschen in die Ecke stellen. Ich mache jetzt vier Wochen einmal nichts." Für Hallen-Rennen danach denkt er, sich durch seine Bronzemedaille empfohlen zu haben. "Sechstage-Rennen würde ich gerne einmal machen, das bin ich noch nie gefahren. Ich hoffe, dass das jetzt einmal passiert."